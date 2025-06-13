Чиновнику інкримінують злочини, вчинені вже після повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Нардеп знову під підозрою у державній зраді

За матеріалами Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України, після вторгнення Росії в Україну чиновник не припинив діяльність на користь ворога. Зокрема, він записував пропагандистські програми та давав інтерв'ю проросійським блогерам.

Імені нардепа не називають. Однак ДБР опублікувало кадри, на яких видно Євгенія Шевченка.

Підозрюваний депутат, що працював на ворога / Скриншот з відео ДБР

Нардепу повідомлено ще одну підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Що передувало

За даними ДБР та СБУ, у листопаді минулого року депутату повідомили першу підозру. Тоді слідство підтвердило завдану шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до 24 лютого 2022 року.

Після початку повномасштабної війни, у своїх заявах депутат критикував українське керівництво. Він наголошував, що уряд нібито не зможе втримати території та завершити війну. Також чиновник публічно заявляв, що Україна має погодитися на переговори з окупантами на будь-яких умовах.

Крім цього, як передає Офіс Генпрокурора, депутат неодноразово відвідував Білорусь. Там він зустрічався з представниками влади та Олександром Лукашенком. Після цих поїздок він поширював хибні твердження про відсутність загрози нападу з Білорусі.

Нагадаємо, іншому нардепу-втікачу Артему Дмитруку повідомлено про підозру у нападі та незаконному перетині кордону. У своїх заявах він виступав із критикою української влади, звинувативши її у "переслідуванні духовенства УПЦ МП", "репресіях" та наявності "політичних в’язнів".