Чиновнику инкриминируют преступления, совершенные уже после полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Нардеп снова под подозрением в государственной измене

По материалам Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины, после вторжения России в Украину чиновник не прекратил деятельность в пользу врага. В частности, он записывал пропагандистские программы и давал интервью пророссийским блогерам.

Имя нардепа не называют. Однако ГБР опубликовало кадры, на которых видно Евгения Шевченко.

Подозреваемый депутат, что работал на врага / Скриншот из видео ГБР

Нардепу сообщено еще одно подозрение в государственной измене в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что предшествовало

По данным ГБР и СБУ, в ноябре прошлого года депутату сообщили первое подозрение после завершения экспертиз. Тогда следствие подтвердило нанесенный ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до 24 февраля 2022 года.

После начала полномасштабной войны, в своих заявлениях депутат критиковал украинское руководство. Он отмечал, что правительство якобы не сможет удержать территории и завершить войну. Также чиновник публично заявлял, что Украина должна согласиться на переговоры с оккупантами на любых условиях.

Кроме этого, как передает Офис Генпрокурора, депутат неоднократно посещал Беларусь. Там он встречался с представителями власти и Александром Лукашенко. После этих поездок он распространял ложные утверждения об отсутствии угрозы нападения из Беларуси.

Напомним, другому нардепу-беглецу Артему Дмитруку было сообщено о подозрении в нападении и незаконном пересечении границы. В своих заявлениях он выступал с критикой украинской власти, обвинив ее в "преследовании духовенства УПЦ МП", "репрессиях" и наличии "политических заключенных".