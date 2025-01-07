Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що призначення Олександра Кубракова на цю посаду допоможе вдосконалити системи логістики та постачання у Збройних Силах України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Чому Кубракова призначили на цю посаду

Умєров заявив, що досвід Кубракова на посадах віцепрем'єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим. А також може допомогти у підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню обороноздатності країни.

Призначення Олександра Кубракова може вдосконалити низку процесів у Збройних Силах України для забезпечення належного функціонування системи постачання та логістики,

– додає Умєров.

Зазначимо, що 9 травня 2024 року Кубракова звільнили з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. За таке рішення проголосували 272 народних депутати.

У пояснювальній записці до проєкту йшлося, що регіональна політика, яку здійснювало міністерство, перебуває "у критичному стані".