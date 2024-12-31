Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу Президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на укази президента №897 та №898.

Дивіться також Солдатам і сержантам з бойовим досвідом спростили отримання офіцерських звань, – Зеленський

Деталі нового призначення

Своїми указами президент України Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка начальником Київської міської військової адміністрації. Відповідно він звільнив з посади колишнього очільника міської адміністрації Сергія Попка.

Попко очолював керівний орган з 21 жовтня 2022 року. До того мав доволі довгу кар'єру у керівництві Збройними Силами. Зокрема у 2016 році він був Командувачем Сухопутних військ України, а з 2019 року обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони України.

Тимур Ткаченко – член наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості, колишній директор Департаменту територіального контролю міста Києва. З вересня 2024-го працював заступником міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.