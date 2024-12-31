Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указы президента №897 и №898.

Смотрите также Солдатам и сержантам с боевым опытом упростили получение офицерских званий, – Зеленский

Детали нового назначения

Своими указами президент Украины Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко начальником Киевской городской военной администрации. Соответственно он уволил бывшего главу городской администрации Сергея Попко.

Попко возглавлял руководящий орган с 21 октября 2022 года. До того имел довольно долгую карьеру в руководстве Вооруженными Силами. В частности, в 2016 году он был Командующим Сухопутных войск Украины, а с 2019 года занимал должность главного инспектора Министерства обороны Украины.

Тимур Ткаченко – член наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, бывший директор Департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024-го работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.