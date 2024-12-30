Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в вечернем обращении за 30 декабря.

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Что говорит Зеленский об упрощении получения офицерских званий

Владимир Зеленский отметил, что в этот день есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас – опыт этой войны.

Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом,

– сказал украинский лидер.

Он отметил, что считает, что это правильные социальные лифты для армии.

К слову, Владимир Зеленский 30 декабря также назначил уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов. Эту должность заняла Ольга Решетилова (Кобылинская).

Стоит отметить, что новый военный омбудсмен является опытной правозащитницей, а также имеет огромный опыт работы в проектах в Украинском Хельсинском союзе по правам человека. Подробнее о биографии Ольги Решетиловой (Кобылинской) – читайте в материале.