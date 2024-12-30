Президент назначил на эту должность Ольгу Решетилову. Все, что известно о ней – читайте в тексте 24 Канала.

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Изучала политологию

Ольга Решетилова родом из Житомира. Она получила образование в Житомирском областном педагогическом лицее. Позже окончила Национальный университет "Острожская академия", где она изучала политологию.

Впоследствии также работала в этом же университете главой отдела связей с общественностью.

Работала журналисткой

Женщина имеет богатый опыт работы в журналистике. В частности работала редактором отдела региональной сети в социально-политической газете "День", была специальным корреспондентом российского либерального СМИ Grani.Ru в Украине.

В 2014 году стала соучредителем одного из крупнейших фондов поддержки украинской армии "Вернись живым", в котором отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и непосредственно с силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.

Посещала зону боевых действий с 2014 года

Она неоднократно ездила на фронте, где сталкивалась нарушениями прав человека в условиях боевых действий. Тогда она тогда приняла решение изменить сферу деятельности и перейти к общественному контролю за соблюдением правосудия по событиям войны.

Уже в 2015 году оставила фонд и сосредоточилась на журналистских и общественных расследованиях нарушений в секторе безопасности.

Также она работала менеджером по проектам в Украинском Хельсинском союзе по правам человека. Кроме этого, координирует работу команды Медийной инициативы за права человека.

Что такое Украинский Хельсинский союз по правам человека Он был создан 1 апреля 2004 года и состоит из 29 общественных правозащитных организаций-участников. Союз является неприбыльной и неполитической организацией. Действует на основе Устава, принятого Общим собранием организаций-учредителей.

Что о Решетиловой сказал Зеленский

Президент Украины также дал женщине характеристику. Он отметил, что Ольга – известная, опытная и эффективная украинская правозащитница.

Уже много сделала для развития наших государственных институтов, для поддержки украинцев,

– подчеркнул Зеленский.

Соответствующее решение он принял вечером 30 декабря.