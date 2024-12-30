Президент призначив на цю посаду Ольгу Решетилову. Усе, що відомо про неї – читайте у тексті 24 Каналу.

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Вивчала політологію

Ольга Решетилова родом із Житомира. Вона здобула освіту у Житомирському обласному педагогічному ліцеї. Пізніше закінчила Національний університет "Острозька академія", де вона вивчала політологію.

Згодом також працювала у цьому ж університеті головою відділу зв'язків із громадськістю.

Працювала журналісткою

Жінка має багатий досвід роботи у журналістиці. Зокрема працювала редакторкою відділу регіональної мережі в соціально-політичній газеті "День", була спеціальною кореспонденткою російського ліберального ЗМІ Grani.Ru в Україні.

У 2014 році стала співзасновницею одного з найбільших фондів підтримки української армії "Повернись живим", в якому відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами антитерористичної операції на сході України.

Відвідувала зону бойових дій з 2014 року

Вона неодноразово їздила на фронті, де зіштовхувалась порушеннями прав людини в умовах бойових дій. Тоді вона тоді ухвалила рішення змінити сферу діяльності та перейти до громадського контролю за дотриманням правосуддя щодо подій війни.

Вже у 2015 році залишила фонд і зосередилася на журналістських і громадських розслідуваннях порушень у секторі безпеки.

Також вона працювала менеджеркою з проєктів в Українській Гельсінській спілці з прав людини. Крім цього, координує роботу команди Медійної ініціативи за права людини.

Що таке Українська Гельсінська спілка із прав людини Вона була створена 1 квітня 2004 року та складається з 29 громадських правозахисних організацій-учасників. Спілка є неприбутковою та неполітичною організацією. Діє на основі Статуту, прийнятого Загальними зборами організацій-засновників.

Що про Решетилову сказав Зеленський

Президент України також дав жінці характеристику. Він зазначив, що Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця.

Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців,

– наголосив Зеленський.

Відповідне рішення він ухвалив ввечері 30 грудня.