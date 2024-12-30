Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України у вечірньому зверненні за 30 грудня.

Цікаво У Зеленського заінтригували позитивними новинами від ЗСУ в Курській області

Що каже Зеленський про спрощення отримання офіцерських звань

Володимир Зеленський наголосив, що цього дня є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз – досвід цієї війни.

Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом,

– сказав український лідер.

Він зауважив, що вважає, що це правильні соціальні ліфти для армії.

До слова, Володимир Зеленський 30 грудня також призначив уповноважену Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів. Цю посаду обійняла Ольга Решетилова (Кобилинська).

Варто зазначити, що нова військова омбудсменка є досвіченою правозахисницею, а також має величезний досвід роботи у проєктах в Українській Гельсінській спілці з прав людини. Детальніше про біографію Ольги Решетилової (Кобилинської) – читайте у матеріалі.