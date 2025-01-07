Министр обороны Украины Рустем Умеров считает, что назначение Александра Кубракова на эту должность поможет усовершенствовать системы логистики и снабжения в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Почему Кубракова назначили на эту должность

Умеров заявил, что опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным. А также может помочь в повышении эффективности оборонных процессов и укреплению обороноспособности страны.

Назначение Александра Кубракова может усовершенствовать ряд процессов в Вооруженных Силах Украины для обеспечения надлежащего функционирования системы снабжения и логистики,

– добавляет Умеров.

Отметим, что 9 мая 2024 года Кубракова уволили с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. За такое решение проголосовали 272 народных депутата.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что региональная политика, которую осуществляло министерство, находится "в критическом состоянии".