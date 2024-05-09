Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в четверг, 9 мая. За такое решение проголосовали 272 народных депутата.

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Увольнение Кубракова

Интересно, что при голосовании парламента самого вице-премьера, как и премьер-министра, не было в зале.

Ранее в пояснительной записке к проекту постановления депутаты объясняли такую инициативу провалом региональной политики, которая входит в зону ответственности Кубракова.

Новые вызовы, обусловленные полномасштабным вторжением, требуют осуществления системной, предполагаемой и направленной на результат региональной политики. Однако политика, осуществляемая сегодня министерством в части региональной политики, находится в критическом состоянии,

– говорилось в пояснительной записке.

Слухи в СМИ о возможной отставке Кубракова появились еще в середине апреля. Однако тогда вице-премьер отказывался комментировать это и добавил, что такое происходит не впервые за последние годы.

Какие еще решения принял парламент