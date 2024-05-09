Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в четверг, 9 мая. За такое решение проголосовали 272 народных депутата.
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Увольнение Кубракова
Интересно, что при голосовании парламента самого вице-премьера, как и премьер-министра, не было в зале.
Ранее в пояснительной записке к проекту постановления депутаты объясняли такую инициативу провалом региональной политики, которая входит в зону ответственности Кубракова.
Новые вызовы, обусловленные полномасштабным вторжением, требуют осуществления системной, предполагаемой и направленной на результат региональной политики. Однако политика, осуществляемая сегодня министерством в части региональной политики, находится в критическом состоянии,
– говорилось в пояснительной записке.
Слухи в СМИ о возможной отставке Кубракова появились еще в середине апреля. Однако тогда вице-премьер отказывался комментировать это и добавил, что такое происходит не впервые за последние годы.
Какие еще решения принял парламент
- Депутаты Верховной Рады 9 мая также проголосовали за законопроект об увеличении штрафов за нарушение мобилизации и военного учета. Этот законопроект был принят во втором чтении. Теперь этот законопроект должны подписать глава Верховной Рады и президент Владимир Зеленский. Штрафы для уклонистов, согласно инициативе, будут повышены в несколько раз.
- Парламент принял законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных лиц. За него проголосовали 279 народных депутатов. Мобилизированные осужденные будут проходить службу в специальных подразделениях. Административное наблюдение будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают.
- Верховная Рада утвердила указ Зеленского о продолжении действия военного положения и мобилизации. Военное положение будет продлено еще на 90 дней – с 14 мая 2024 года по 11 августа 2024 года.