Так, новый законопроект №10379 установит новые суммы штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета. Месяц назад он прошел первое чтение.

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Какие штрафы предусмотрены сейчас

Сейчас за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации призывники, военнообязанные и резервисты привлекаются к административной ответственности согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Справка. По состоянию на сейчас штрафы за уклонение от мобилизации составляют от пятидесяти (850 гривен) до ста (1 700 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако новый законопроект №10379 предусматривает существенное повышение штрафов для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

На сколько штрафы для уклонистов вырастут

Согласно законопроекту, ожидается, что суммы штрафов для уклонистов будут следующими:

За нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях): штраф от 3 400 до 5 100 гривен, за повторное нарушение или в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен;

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время (210-1 КУоАП): от 5 100 до 8 500 гривен – для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц;

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 гривен – для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц.

Напомним, что новый законопроект №10379 прошел первое чтение 10 апреля. После того, как профильный комитет внесет правки, документ должны рассмотреть в сессионном зале парламента во втором чтении.

После этого, согласно регламенту и Конституции, его должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. Закон вступит в силу через месяц после этого.