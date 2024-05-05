Так, новый законопроект №10379 установит новые суммы штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета. Месяц назад он прошел первое чтение.
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Какие штрафы предусмотрены сейчас
Сейчас за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации призывники, военнообязанные и резервисты привлекаются к административной ответственности согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.
Однако новый законопроект №10379 предусматривает существенное повышение штрафов для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
На сколько штрафы для уклонистов вырастут
Согласно законопроекту, ожидается, что суммы штрафов для уклонистов будут следующими:
- За нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях): штраф от 3 400 до 5 100 гривен, за повторное нарушение или в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен;
- За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время (210-1 КУоАП): от 5 100 до 8 500 гривен – для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц;
- За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 гривен – для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц.
Напомним, что новый законопроект №10379 прошел первое чтение 10 апреля. После того, как профильный комитет внесет правки, документ должны рассмотреть в сессионном зале парламента во втором чтении.
После этого, согласно регламенту и Конституции, его должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. Закон вступит в силу через месяц после этого.