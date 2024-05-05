Речь идет об ограничении права пользоваться транспортным средством. К кому могут применить такие "штрафные действия", и будут ли отбирать при этом водительские права, объяснил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

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При каких условиях мужчине запретят пользоваться автомобилем

В законе определено, что в случае сознательного игнорирования повесток и нарушения правил ведения воинского учета, руководство ТЦК может обратиться в полицию с просьбой принудительно доставить мужчину в военкомат. Однако, если задержание невозможно, глава ТЦК направляет лицу заказное письмо по почте с требованием прибыть в военкомат. Днем вручения требования считается день расписки или отказа в получении.

Если в течение 10 дней человек игнорирует "требование", тогда руководитель ТЦК обращается в суд с просьбой ограничить нарушителю право пользоваться транспортными средствами до выполнения им требования или его отзыва (после завершения мобилизации).

Такое ограничение не лишает права управления транспортными средствами на какой-то конкретный промежуток времени, не изымается водительское удостоверение, а делает невозможным такое право до момента, пока человек не выполнит требования или не завершится действия правового режима военного положения и всеобщей мобилизации,

– отметил юрист.

Впрочем, как именно это будет действовать на практике, можно узнать только после вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая.

Напомним, что в правительстве хотят наказывать за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, тюрьмой на 3 – 5 лет.

Кроме того, Кабмин настаивает на штрафах за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время от 34 000 до 204 000 гривен.

В то же время Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности выступает проти уголовной ответственности и за уменьшение размеров штрафов.