Постановка на учет не связана с пропиской. Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко.

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Как стать на учет тем, кто не имеет прописки

Полковник объяснил, что согласно действующему законодательству, мужчины мобилизационного возраста должны становиться на воинский учет по месту своего фактического проживания. То есть, если человек живет в Белой Церкви, то он должен пойти в Белоцерковский ТЦК и там стать на учет.

Соответственно, если человек проживает не по месту прописки, то он вполне имеет право стать на воинский учет по месту фактического проживания.

Для этого военнообязанный должен написать заявление, с какой целью он становится на учет на новом месте. Тогда информацию о постановке на учет по новому месту заносят в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. По старому месту человек автоматически будет снят с учета.

Как изменить место жительства военнообязанному

По словам юриста, при смене адреса проживания военнообязанный должен иметь документальное подтверждение этого факта. После он должен составить рапорт на имя главы ТЦК с просьбой разрешить смену места жительства. Кроме того, человек должен подать паспорт, военный билет, справку о присвоении идентификационного номера,

документ, подтверждающий новое место жительства, или документы, подтверждающие причину смены места жительства.

Руководитель ТЦК рассматривает рапорт в течение 7 дней. После получения разрешения, нужно сняться с воинского учета в ТЦК и СП по предыдущему месту жительства и в течение 7 дней стать на воинский учет в ТЦК и СП по новому.

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