Закон об усилении мобилизации, принятый Верховной Радой и подписанный президентом, вступит в силу с 18 мая. Тогда же станут актуальными и новые правила ведения воинского учета и другие обязанности, возложенные на местное самоуправление.

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Местные власти теперь должны вести воинский учет

Согласно новому закону об усилении мобилизации, у органов местного самоуправления появятся новые обязанности, среди которых и ведение учета военнообязанных. Теперь органы местной власти должны будут брать и снимать с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, местные власти будут заниматься исключением из воинского учета граждан, умерших, признаны без вести отсутствующими или объявлены умершими, прекратили украинское гражданство, признаны непригодными или достигли предельного возраста.

Обязанности органов местного самоуправления по новому закону

Содействие в организации учебных и специальных военных сборов.

Распространение информации о мобилизационных мероприятиях среди населения и организаций.

Ведение воинского учета призывников, военнообязанных, резервистов, и бронирование их на период мобилизации.

Оповещение граждан о мобилизации, обеспечение прибытия на сборные пункты и призыв через территориальные центры.

Участие в подготовке и выполнении задач территориальной обороны.

Оповещение граждан о мобилизации и обеспечение их прибытия на сборные пункты.

Планирование и проведение мобилизационной подготовки, а также мобилизационных и демобилизационных мероприятий на местном уровне.

Полномочия органов местного самоуправления

Согласно новому закону, выполнение законодательства о территориальной обороне, мобилизации, воинский долг отныне будет среди обязанностей местных властей.

Также местное самоуправление должно готовить население к участию в движении национального сопротивления и готовить молодежь к военной службе, участвовать в организации мобилизации и демобилизации, проверять мобилизационную готовность, вести учет карточек военнообязанных и предоставлять отчетность.

Местное самоуправление должно взаимодействовать с органами государственной власти, силами обороны и безопасности, органами местного самоуправления для обмена информацией и материалами.

Последние изменения в мобилизации, что предусматривает новый закон