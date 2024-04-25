Не так давно Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. В частности, в нем прописано, какая категория мужчин подлежит бронированию.

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Кто из военнообязанных подлежит бронированию

На период мобилизации в Украине отдельные категории работников могут получить право на бронь и отсрочку от армии. Закон предусматривает возможность бронирования не для всех, а только для определенных категорий военнообязанных.

Подлежат бронированию:

  • все военнообязанные госслужащие категории "А". Также госслужащие категорий "Б" и "В", но не более 50% количества военнообязанных работников;
  • все работники в национальных безопасности, правоохранительных органах, судах, учреждениях правосудия и других государственных службах;
  • работники учреждений, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Что такое категории "А", "Б" и "В"

Должности государственной службы в государственных органах делятся на категории в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий и необходимых для их выполнения квалификации и профессиональной компетентности государственных служащих.

Устанавливаются следующие категории должностей государственной службы:

  • категория "А" (высший корпус государственной службы) – должности:
  1. Государственного секретаря Кабинета Министров Украины и его заместителей, государственных секретарей министерств.
  2. Руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабинета Министров Украины, и их заместителей.
  3. Руководителей аппаратов Конституционного Суда Украины, Верховного Суда Украины, высших специализированных судов и их заместителей.
  4. Председателей местных государственных администраций.
  5. Руководителей государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
  • Категория "Б" – должности:
  1. Руководителей структурных подразделений Секретариата Кабинета Министров Украины и их заместителей.
  2. Руководителей структурных подразделений министерств, других центральных органов исполнительной власти и других государственных органов, их заместителей, руководителей территориальных органов этих государственных органов и их структурных подразделений, их заместителей.
  3. Заместителей председателей местных государственных администраций.
  4. Руководителей аппаратов апелляционных и местных судов, руководителей структурных подразделений аппаратов судов, их заместителей.
  5. Заместителей руководителей государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
  • Категория "В" – другие должности государственной службы, не отнесены к категориям "А" и "Б".

Порядок бронирования других категорий военнослужащих, предприятий, учреждений и организаций устанавливается законодательством и нормативными актами Кабинета Министров Украины; включает критерии, перечень должностей и профессий, объемы бронирования.

    Какие категории лиц подлежат мобилизации / Объяснение от Генштаба