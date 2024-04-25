Не так давно Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. В частности, в нем прописано, какая категория мужчин подлежит бронированию.

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Кто из военнообязанных подлежит бронированию

На период мобилизации в Украине отдельные категории работников могут получить право на бронь и отсрочку от армии. Закон предусматривает возможность бронирования не для всех, а только для определенных категорий военнообязанных.

Подлежат бронированию:

все военнообязанные госслужащие категории "А". Также госслужащие категорий "Б" и "В", но не более 50% количества военнообязанных работников;

все работники в национальных безопасности, правоохранительных органах, судах, учреждениях правосудия и других государственных службах;

работники учреждений, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Что такое категории "А", "Б" и "В" Должности государственной службы в государственных органах делятся на категории в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий и необходимых для их выполнения квалификации и профессиональной компетентности государственных служащих. Устанавливаются следующие категории должностей государственной службы: категория "А" (высший корпус государственной службы) – должности: Государственного секретаря Кабинета Министров Украины и его заместителей, государственных секретарей министерств. Руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабинета Министров Украины, и их заместителей. Руководителей аппаратов Конституционного Суда Украины, Верховного Суда Украины, высших специализированных судов и их заместителей. Председателей местных государственных администраций. Руководителей государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. Категория "Б" – должности: Руководителей структурных подразделений Секретариата Кабинета Министров Украины и их заместителей. Руководителей структурных подразделений министерств, других центральных органов исполнительной власти и других государственных органов, их заместителей, руководителей территориальных органов этих государственных органов и их структурных подразделений, их заместителей. Заместителей председателей местных государственных администраций. Руководителей аппаратов апелляционных и местных судов, руководителей структурных подразделений аппаратов судов, их заместителей. Заместителей руководителей государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. Категория "В" – другие должности государственной службы, не отнесены к категориям "А" и "Б".

Порядок бронирования других категорий военнослужащих, предприятий, учреждений и организаций устанавливается законодательством и нормативными актами Кабинета Министров Украины; включает критерии, перечень должностей и профессий, объемы бронирования.

Обратите внимание! На организации возлагаются определенные обязанности по бронированию. В частности, осуществлять бронирование и оформлять отсрочки от призыва для забронированных военнообязанных, также необходимо подавать документы для оформления отсрочек в соответствующий ТЦК и СП.

Какие категории лиц подлежат мобилизации / Объяснение от Генштаба