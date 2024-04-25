Не так давно Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Зокрема, у ньому прописано, яка категорія чоловіків підлягає бронюванню.
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Хто з військовозобов'язаних підлягає бронюванню
На період мобілізації в Україні окремі категорії працівників можуть отримати право на бронь та відстрочку від армії. Закон передбачає можливість бронювання не для всіх, а лише для певних категорій військовозобов'язаних.
Підлягають бронюванню:
- усі військовозобов’язані держслужбовці категорії "А". Також держслужбовці категорій "Б" та "В", але не більше 50% кількості військовозобовʼязаних працівників;
- усі працівники у національних безпекових, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя та інших державних службах;
- працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.
Що таке категорії "А", "Б" та "В"
Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців.
Встановлюються такі категорії посад державної служби:
- категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади:
- Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств.
- Керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників.
- Керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників.
- Голів місцевих державних адміністрацій.
- Керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
- Категорія "Б" - посади:
- Керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників.
- Керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників.
- Заступників голів місцевих державних адміністрацій.
- Керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників.
- Заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
- Категорія "В" – інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б".
Порядок бронювання інших категорій військовослужбовців, підприємств, установ та організацій встановлюється законодавством і нормативними актами Кабінету Міністрів України; включає критерії, перелік посад і професій, обсяги бронювання.
Які категорії осіб підлягають мобілізації / Пояснення від Генштабу