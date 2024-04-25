Не так давно Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Зокрема, у ньому прописано, яка категорія чоловіків підлягає бронюванню.

Дивіться також Мобілізація по-новому: як працюватиме ухвалений законопроєкт

Хто з військовозобов'язаних підлягає бронюванню

На період мобілізації в Україні окремі категорії працівників можуть отримати право на бронь та відстрочку від армії. Закон передбачає можливість бронювання не для всіх, а лише для певних категорій військовозобов'язаних.

Підлягають бронюванню:

усі військовозобов’язані держслужбовці категорії "А". Також держслужбовці категорій "Б" та "В", але не більше 50% кількості військовозобовʼязаних працівників;

усі працівники у національних безпекових, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя та інших державних службах;

працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Що таке категорії "А", "Б" та "В" Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців. Встановлюються такі категорії посад державної служби: категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади: Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств. Керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників. Керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників. Голів місцевих державних адміністрацій. Керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Категорія "Б" - посади: Керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників. Керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників. Заступників голів місцевих державних адміністрацій. Керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників. Заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Категорія "В" – інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б".

Порядок бронювання інших категорій військовослужбовців, підприємств, установ та організацій встановлюється законодавством і нормативними актами Кабінету Міністрів України; включає критерії, перелік посад і професій, обсяги бронювання.

Зверніть увагу! На організації покладаються певні обов'язки щодо бронювання. Зокрема, здійснювати бронювання та оформлювати відстрочки від призову для заброньованих військовозобов'язаних, також необхідно подавати документи для оформлення відстрочок у відповідний ТЦК та СП.

Які категорії осіб підлягають мобілізації / Пояснення від Генштабу