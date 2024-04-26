В Минобороны Украины объяснили, кого могут снять или исключить с воинского учета. Также рассказали, кто будет иметь отсрочку от мобилизации.

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Что известно о снятии и исключении с учета

Согласно новому закону о мобилизации №10449, снятие с учета предусмотрено для:

Призывников, которые:

достигли 25-летнего возраста,

призваны, направлены или приняты на военную службу,

прошли базовую общевойсковую подготовку,

направлены на альтернативную (невоенную) службу.

Военнообязанных: которые:

выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства,

призваны или приняты на военную службу,

направлены на альтернативную (невоенную) службу,

зачислены в военный оперативный резерв.

Резервистов, которые:

выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;

призваны или приняты на военную службу;

приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

достигли предельного возраста пребывания на службе в военном резерве.

Исключают с воинского учета граждан Украины, которые:

умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Закон предусматривает, что у непригодных и тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе военно-учетный документ не изымают. Только туда вносят данные об исключении с воинского учета.

Обратите внимание! Снят с воинского учета – не значит исключен. Гражданина призывного возраста снимают с учета, если он меняет место жительства, идет служить, например, в полицию или БЭБ, или выехал за границу более чем на 3 месяца. Однако выезжать за границу под вас военного положения можно только исключенным с воинского учета.