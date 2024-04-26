У Міноборони України пояснили, кого можуть зняти або виключити з військового обліку. Також розповіли, хто матиме відстрочку від мобілізації.

Дивіться також Мобілізація по-новому: як працюватиме ухвалений законопроєкт

Що відомо про зняття та виключення з обліку

Згідно з новим законом про мобілізацію №10449, зняття з обліку передбачено для:

Призовників, які:

досягли 25-річного віку,

призвані, направлені чи прийняті на військову службу,

пройшли базову загальновійськову підготовку,

направлені на альтернативну (невійськову) службу.

Військовозобов'язаних: які:

вибули в іншу місцевість України та стали на військовий облік за новим місцем проживання,

призвані чи прийняті на військову службу,

направлені на альтернативну (невійськову) службу,

зараховані до військового оперативного резерву.

Резервістів, які:

вибули в іншу місцевість України та стали на військовий облік за новим місцем проживання;

призвані чи прийняті на військову службу;

прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві.

Виключають з військового обліку громадян України, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

Закон передбачає, що у непридатних та тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі військово-обліковий документ не вилучають. Тільки туди вносять дані про виключення із військового обліку.

Зверніть увагу! Знятий з військового обліку – не значить виключений. Громадянина призовного віку знімають з обліку, якщо він змінює місце проживання, йде служити, наприклад, в поліцію чи БЕБ, чи виїхав за кордон на понад 3 місяці. Проте виїжджати за кордон під вас воєнного стану можна тільки виключеним з військового обліку.