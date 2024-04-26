У Міноборони України пояснили, кого можуть зняти або виключити з військового обліку. Також розповіли, хто матиме відстрочку від мобілізації.

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Що відомо про зняття та виключення з обліку

Згідно з новим законом про мобілізацію №10449, зняття з обліку передбачено для:

Призовників, які:

  • досягли 25-річного віку,
  • призвані, направлені чи прийняті на військову службу,
  • пройшли базову загальновійськову підготовку,
  • направлені на альтернативну (невійськову) службу.

Військовозобов'язаних: які:

  • вибули в іншу місцевість України та стали на військовий облік за новим місцем проживання,
  • призвані чи прийняті на військову службу,
  • направлені на альтернативну (невійськову) службу,
  • зараховані до військового оперативного резерву.

Резервістів, які:

  • вибули в іншу місцевість України та стали на військовий облік за новим місцем проживання;
  • призвані чи прийняті на військову службу;
  • прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
  • досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві.

Виключають з військового обліку громадян України, які:

  • померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
  • припинили громадянство України;
  • визнані непридатними до військової служби;
  • досягли граничного віку перебування в запасі.

Закон передбачає, що у непридатних та тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі військово-обліковий документ не вилучають. Тільки туди вносять дані про виключення із військового обліку.