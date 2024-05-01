По-прежнему, украинки могут быть призваны в армию только по добровольному согласию. Фактически принудительно их мобилизовать нельзя.

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Военный учет для женщин

По закону, обязательной постановке на воинский учет подлежат женщины, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Добровольно на учет могут стать женщины со специальностью и/или профессией, родственной с военно-учетной специальностью, которую Минобороны Украины определило в перечне.

Важно отметить, что даже те женщины, которые стоят на воинском учете, могут быть призваны в армию или привлечены к работам по обеспечению обороны Украины только добровольно в военное время.

По закону, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту, призываются и проходят службу.

Обратите внимание! Ранее в Министерстве экономики заявили, что Украина стремится привлекать больше женщин к разминированию, а гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины.

Какова ситуация с женщинами-медиками

Еще с 1 октября 2023 года украинки с медицинским и фармацевтическим образованием должны были стать на учет в ТЦК. В то же время эта процедура не означает мобилизацию: учет необходим только для обобщения данных о резерве медиков в Украине.

Также существует перечень конкретных специальностей и профессий, после получения которых женщины должны стать на воинский учет:

физическая терапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии физиологии и эпидемиологии

С полным перечнем, утвержденным Минобороны, можно ознакомиться по ссылке.

В Минобороны также отмечали, что женщины-медики могут выезжать из страны во время военного положения независимо от того, стоят они на учете или нет.

Кто не подлежит мобилизации

Женщины-медики, которые стали на учет военнообязанных, не подлежат призыву по мобилизации, если они забронированы или признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья.

Даже с согласия мобилизации не подлежат те, у кого:

трое и более детей младше 18 лет

ребенок с инвалидностью (до 18 или 23 лет в зависимости от группы)

усыновленный ребенок младше 18 лет

если женщина-медик сама воспитывает ребенка (детей) до 18 лет или занята постоянным уходом

Условия для увольнения

Женщины-военнослужащие могут быть уволены из-за наличия ребенка (детей) младше 18 лет. А также в связи с беременностью и отпуском по уходу за ребенком до 3 лет (до 6 лет при необходимости, которая определяется медицинским заключением).

Кроме того, не смогут мобилизоваться:

при наличии ребенка в возрасте до 18 лет, если муж тоже проходит службу

признаны непригодными по состоянию здоровья или возрасту

матери-одиночки

опекуны ребенка с инвалидностью

жены лиц с инвалидностью I или II групп

жены лиц с инвалидностью III группы (потеря конечности, кистей рук, стоп ног, одного из парных органов, онкология или психические недостатки)

те, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II групп или те, у кого один из родителей мужа имеет инвалидность I или II групп (если больше нет не военнообязанных, которые смогут за ними ухаживать);

если близкие родственники погибли или пропали без вести на войне

если близким родственникам присвоили звание "Герой Украины"

Также не подлежат призыву забронированные работницы, получатели высшего образования, на дневной форме, докторанты и интерны.

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