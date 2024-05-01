По-прежнему, украинки могут быть призваны в армию только по добровольному согласию. Фактически принудительно их мобилизовать нельзя.
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Военный учет для женщин
По закону, обязательной постановке на воинский учет подлежат женщины, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.
Добровольно на учет могут стать женщины со специальностью и/или профессией, родственной с военно-учетной специальностью, которую Минобороны Украины определило в перечне.
Важно отметить, что даже те женщины, которые стоят на воинском учете, могут быть призваны в армию или привлечены к работам по обеспечению обороны Украины только добровольно в военное время.
По закону, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту, призываются и проходят службу.
Какова ситуация с женщинами-медиками
Еще с 1 октября 2023 года украинки с медицинским и фармацевтическим образованием должны были стать на учет в ТЦК. В то же время эта процедура не означает мобилизацию: учет необходим только для обобщения данных о резерве медиков в Украине.
Также существует перечень конкретных специальностей и профессий, после получения которых женщины должны стать на воинский учет:
- физическая терапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия
- профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии физиологии и эпидемиологии
С полным перечнем, утвержденным Минобороны, можно ознакомиться по ссылке.
В Минобороны также отмечали, что женщины-медики могут выезжать из страны во время военного положения независимо от того, стоят они на учете или нет.
Кто не подлежит мобилизации
Женщины-медики, которые стали на учет военнообязанных, не подлежат призыву по мобилизации, если они забронированы или признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья.
Даже с согласия мобилизации не подлежат те, у кого:
- трое и более детей младше 18 лет
- ребенок с инвалидностью (до 18 или 23 лет в зависимости от группы)
- усыновленный ребенок младше 18 лет
- если женщина-медик сама воспитывает ребенка (детей) до 18 лет или занята постоянным уходом
Условия для увольнения
Женщины-военнослужащие могут быть уволены из-за наличия ребенка (детей) младше 18 лет. А также в связи с беременностью и отпуском по уходу за ребенком до 3 лет (до 6 лет при необходимости, которая определяется медицинским заключением).
Кроме того, не смогут мобилизоваться:
- при наличии ребенка в возрасте до 18 лет, если муж тоже проходит службу
- признаны непригодными по состоянию здоровья или возрасту
- матери-одиночки
- опекуны ребенка с инвалидностью
- жены лиц с инвалидностью I или II групп
- жены лиц с инвалидностью III группы (потеря конечности, кистей рук, стоп ног, одного из парных органов, онкология или психические недостатки)
- те, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II групп или те, у кого один из родителей мужа имеет инвалидность I или II групп (если больше нет не военнообязанных, которые смогут за ними ухаживать);
- если близкие родственники погибли или пропали без вести на войне
- если близким родственникам присвоили звание "Герой Украины"
Также не подлежат призыву забронированные работницы, получатели высшего образования, на дневной форме, докторанты и интерны.
Мобилизация в Украине: актуальные новости
- В Украине отменят статус "ограниченно годный" для военнообязанных. Те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "годных" или "непригодных" к военной службе. Также военнообязанных разделят на 4 категории.
- Стало также известно, что военнообязанные, которые обновляют данные в ТЦК, в любом случае будут направлены на военно-врачебную комиссию. Информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.
- Правительство планирует провести учет мужчин, которые могут быть мобилизованными, но сейчас не проживают в Украине. В то же время проведение этого учета не означает, что человек сразу потеряет статус временной защиты за рубежом или будет автоматически мобилизован.