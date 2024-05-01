Як і раніше, українки можуть бути призвані до армії лише за добровільною згодою. Фактично примусово їх мобілізувати не можна.

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Військовий облік для жінок

За законом, обов'язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до служби за станом здоров'я та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Добровільно на облік можуть стати жінки зі спеціальністю та/або професією, спорідненою з військово-обліковою спеціальністю, яку Міноборони України визначило в переліку.

Важливо зазначити, що навіть ті жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України лише добровільно у воєнний час.

За законом, жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять службу.

Зверніть увагу! Раніше в Міністерстві економіки заявили, що Україна прагне залучати більше жінок до розмінування, а гендерна рівність розглядається як невід'ємна частина політики України.

Яка ситуація з жінками-медиками

Ще з 1 жовтня 2023 року українки з медичною та фармацевтичною освітою мали стати на облік у ТЦК. Водночас ця процедура не означає мобілізацію: облік необхідний лише для узагальнення даних про резерв медиків в Україні.

Також існує перелік конкретних спеціальностей та професій, після отримання яких жінки мають стати на військовий облік:

фізична терапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології

З повним переліком, затвердженим Міноборони, можна ознайомитись за посиланням.

В Міноборони також наголошували, що жінки-медики можуть виїжджати з країни під час воєнного стану незалежно від того, стоять вони на обліку чи ні.

Хто не підлягає мобілізації

Жінки-медики, які стали на облік військовозобов'язаних, не підлягають призову за мобілізацією, якщо вони заброньовані або визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я.

Навіть за згодою мобілізації не підлягають ті, у кого:

троє та більше дітей молодше 18 років

дитина з інвалідністю (до 18 чи 23 років залежно від групи)

усиновлена дитина молодше 18 років

якщо жінка-медик сама виховує дитину (дітей) до 18 років або зайнята постійним доглядом

Умови для звільнення

Жінки-військовослужбовці можуть бути звільнені через наявність дитини (дітей) молодше 18 років. А також у зв'язку з вагітністю та відпусткою для догляду за дитиною до 3 років (до 6 років при необхідності, яка визначається медичним висновком).

Крім того, не зможуть мобілізуватися:

за наявності дитини віком до 18 років, якщо чоловік теж проходить службу

визнані непридатними за станом здоров'я чи віком

матері-одиначки

опікуни дитини з інвалідністю

дружини осіб з інвалідністю І чи ІІ груп

дружини осіб з інвалідністю III групи (втрата кінцівки, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів, онкологія чи психічні вади)

ті, у кого один із батьків має інвалідність І чи ІІ груп або ті, у кого один із батьків чоловіка має інвалідність І чи ІІ груп (якщо більше немає не військовозобов'язаних, які зможуть за ними доглядати);

якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні

якщо близьким родичам надали звання "Герой України"

Також не підлягають призову заброньовані робітниці, здобувачки вищої освіти, на денній формі, докторанти та інтерни.

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