Наразі середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%. Проте в подальшому цей відсоток планують збільшувати. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з пані послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О'Ніл.

Читайте також Словаччина готова співпрацювати з Україною у військовій галузі, але за певних умов

Гендерна рівність розглядається як невід'ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів, як розмінування,

– пояснила вона.

Є потреба в операторах

Свириденко розповіла, що Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, тому потребує більше операторів з розмінування, більше техніки та навчання саперів.

Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності,

– наголосила міністерка.

В уряді також розглядають питання державного фінансування приватних операторів. Такий крок дозволив би збільшити кількість компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії доєднуватися до процесу розмінування.

Розмінування територій: коротко