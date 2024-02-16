Подібну інформацію було оприлюднено пізно ввечері 15 лютого. Про це повідомив угорський міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцький.

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Угорщина доєдналася до коаліції НАТО

Нарада країн Північноатлантичного альянсу відбулася у Брюсселі 15 лютого. Відомо, що під час зустрічі було підписано угоду про створення Коаліції з протимінної діяльності.

В Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення, – це розмінування,

– наголосив глава оборонного відомства Угорщини.

За його словами, сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, уже проводячи навчання з розмінування.

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