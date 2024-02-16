Подобная информация была обнародована поздно вечером 15 февраля. Об этом сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий.
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Венгрия присоединилась к коалиции НАТО
Совещание стран Североатлантического альянса состоялось в Брюсселе 15 февраля. Известно, что во время встречи было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности.
В Украине одной из самых неотложных задач, что влияет на повседневную жизнь населения, – это разминирование,
– подчеркнул глава оборонного ведомства Венгрии.
По его словам, силы обороны Венгрии делают свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, уже проводя учения по разминированию.
Какие еще важные коалиции приняты: последние новости
- Недавно стало известно, что Литва и еще 20 стран утвердили коалицию по разминированию Украины. По предварительной информации, в артиллерийской коалиции первым вкладом будут боеприпасы 155 мм, а в беспилотной – БпЛА и противодронные системы. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
- В то же время глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна вместе с Латвией возглавит беспилотную коалицию. По его словам, Украине предоставят "возможности, необходимые ей для защиты и победы в этой войне. В частности, Великобритания поставит Украине еще тысячи дронов в рамках своего пакета стоимостью 200 млн фунтов.
- В частности, Германия присоединилась к бронетанковой коалиции по поддержке Украины. Берлин должен передать ВСУ в 2024 году в 3 – 4 раза больше артиллерийских боеприпасов, чем в 2023-м. Германия планирует направить 3,5 миллиарда евро на производство боеприпасов.
- Более того, Канада выделит 44 миллионов долларов на Коалицию по развитию потенциала ВВС Украины. Средства будут направлены на обеспечение поставок соответствующего оборудования и материалов для истребителей F-16. Речь идет о запасных частях, станции вооружения, авионические компоненты и боеприпасы.
- Также ранее было подписано соглашение о сотрудничестве государствами-участниками ИТ-коалиции. В нее вошли Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. В Минобороны Украины заявили, что это первое подобное Соглашение в рамках коалиций возможностей.