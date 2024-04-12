Словаччина може надавати військову підтримку Україні лише на комерційній основі. Про це Фіцо заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він додав, що його країна також не перешкоджатиме перемовинам для вступу України до ЄС, адже це стане гарантією миру в нашій країні.
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Якісна допомога, але за гроші
Роберт Фіцо запропонував велику допомогу від Словаччини у розмінуванні, надавши спецтехніку та навчання персоналу.
Я не хочу робити з цього таємницю, ми ніколи не говорили брехні: на комерційній базі Словаччина готова співпрацювати і у військовій галузі,
— додав Фіцо.
Делегація прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля прибула на міжурядові консультації до Словаччини 11 квітня. Головні питання співпраці — логістика, енергетика, торгівля та Формула миру Зеленського.
Що відомо про позицію Словаччини щодо України
- Вчора 24 Канал писав, що на прес-конференції з Денисом Шмигалем прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не перешкоджатиме Україні на шляху до ЄС.
- Нещодавно у Словаччині відбулись президентські вибори, їх виграв Петер Пеллегріні з відверто антизахідною позицією. Він вважає санкції проти Росії неефективними, виступає проти допомоги Україні та закликає до "мирних переговорів"
- Одразу ж після другого туру виборів у Словаччині прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Пеллегріні з перемогою. Позиції щодо війни в Україні у обох політиків дуже схожі. Вони виступають за відносини з Кремлем та проти військової допомоги Україні.
- Також ми розповідали, що до словацького прем'єра у багатьох західних політиків досить напружене ставлення. Так, за присутності Фіцо прем'єр Чехії відмовився розкривати деякі деталі про снаряди для України.
- Раніше 24 Канал повідомляв, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала ініціював призупинення двосторонніх урядових консультацій зі Словаччиною через "розбіжності в поглядах" щодо ключових питань у зовнішній політиці країн.