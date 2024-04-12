Словаччина може надавати військову підтримку Україні лише на комерційній основі. Про це Фіцо заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він додав, що його країна також не перешкоджатиме перемовинам для вступу України до ЄС, адже це стане гарантією миру в нашій країні.

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Якісна допомога, але за гроші

Роберт Фіцо запропонував велику допомогу від Словаччини у розмінуванні, надавши спецтехніку та навчання персоналу.

Я не хочу робити з цього таємницю, ми ніколи не говорили брехні: на комерційній базі Словаччина готова співпрацювати і у військовій галузі,

— додав Фіцо.

Делегація прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля прибула на міжурядові консультації до Словаччини 11 квітня. Головні питання співпраці — логістика, енергетика, торгівля та Формула миру Зеленського.

Що відомо про позицію Словаччини щодо України