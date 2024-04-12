Словакия может оказывать военную поддержку Украине только на коммерческой основе. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он добавил, что его страна также не будет препятствовать переговорам для вступления Украины в ЕС, ведь это станет гарантией мира в нашей стране.

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Качественная помощь, но за деньги

Роберт Фицо предложил большую помощь от Словакии в разминировании, предоставив спецтехнику и обучение персонала.

Я не хочу делать из этого тайну, мы никогда не говорили лжи: на коммерческой базе Словакия готова сотрудничать и в военной отрасли,

- добавил Фицо.

Делегация премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прибыла на межправительственные консультации в Словакию 11 апреля. Главные вопросы сотрудничества - логистика, энергетика, торговля и Формула мира Зеленского.

Что известно о позиции Словакии в отношении Украины