Известно, что Пеллегрини является коалиционным союзником Роберта Фицо, словацкого премьера, который имеет пророссийские настроения и выступает против помощи Украине.
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"Сторонник мира"
Собственно подобных взглядов придерживается и венгерский премьер Виктор Орбан, который неоднократно отмечался антиукраинскими заявлениями. Конечно, он обрадовался, что к власти в другом государстве пришел его единомышленник.
Мои поздравления Пеллегрини, который получил убедительную победу на выборах президента Словакии. Большая победа для людей Словакии и большая победа для сторонников мира по всей Европе!,
– написал венгр в соцсети "Х".
Это сообщение привлекает внимание тем, что Орбан якобы считает нового словацкого руководителя так называемым "сторонником мира".
Впрочем, на самом деле, под миром "по-орбановски" речь идет о толкании Украины к капитуляции и политике изоляционизма.
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- Отметим, что Петер Пеллегрини – бывший спикер словацкого парламента и лидер партии "Голос – социальная демократия", которая входит в коалиционное правительство Фицо.
- Новоизбранный глава страны полностью разделяет позицию премьера относительно отношений с Кремлем и Западом.
- Он считает, что западные санкции против Москвы "в большинстве случаев неэффективны" и якобы негативно влияют на экономику Словакии.
- Политик также обещает не дать "втянуть Словакию в войну" и выступает против военной поддержки Украины.
- Стоит заметить, что Пеллегрини получил 53,12 процента, а его главный оппонент – 46,87 процентов голосов.
- Речь идет об Иване Корчаке, бывшего главу МИД Словакии, который является другом Украины.
- Во время избирательной гонки Пеллегрини пытался выставить Корчака как якобы "подстрекателя войны".
- Он говорил, что в случае его победы, Корчак якобы готов отправить словацкие войска на фронт в Украину.
- В то же время сам экс-глава МИД отрицал такие упреки.