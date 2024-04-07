Известно, что Пеллегрини является коалиционным союзником Роберта Фицо, словацкого премьера, который имеет пророссийские настроения и выступает против помощи Украине.

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"Сторонник мира"

Собственно подобных взглядов придерживается и венгерский премьер Виктор Орбан, который неоднократно отмечался антиукраинскими заявлениями. Конечно, он обрадовался, что к власти в другом государстве пришел его единомышленник.

Мои поздравления Пеллегрини, который получил убедительную победу на выборах президента Словакии. Большая победа для людей Словакии и большая победа для сторонников мира по всей Европе!,
– написал венгр в соцсети "Х".

Это сообщение привлекает внимание тем, что Орбан якобы считает нового словацкого руководителя так называемым "сторонником мира".

Впрочем, на самом деле, под миром "по-орбановски" речь идет о толкании Украины к капитуляции и политике изоляционизма.

Скажи мне, кто твой друг

  • Отметим, что Петер Пеллегрини – бывший спикер словацкого парламента и лидер партии "Голос – социальная демократия", которая входит в коалиционное правительство Фицо.
  • Новоизбранный глава страны полностью разделяет позицию премьера относительно отношений с Кремлем и Западом.
  • Он считает, что западные санкции против Москвы "в большинстве случаев неэффективны" и якобы негативно влияют на экономику Словакии.
  • Политик также обещает не дать "втянуть Словакию в войну" и выступает против военной поддержки Украины.
  • Стоит заметить, что Пеллегрини получил 53,12 процента, а его главный оппонент – 46,87 процентов голосов.
  • Речь идет об Иване Корчаке, бывшего главу МИД Словакии, который является другом Украины.
  • Во время избирательной гонки Пеллегрини пытался выставить Корчака как якобы "подстрекателя войны".
  • Он говорил, что в случае его победы, Корчак якобы готов отправить словацкие войска на фронт в Украину.
  • В то же время сам экс-глава МИД отрицал такие упреки.