Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Она состоялась сегодня, 11 апреля, информирует 24 Канал.

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Словакия не будет препятствовать Украине на пути в Евросоюз

Фицо анонсировал, что Словакия примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии с 15 по 16 июня.

Подытоживая встречу с украинским коллегой, Фицо заявил, что стороны сегодня одобрили дорожную карту по сотрудничеству между странами.

Кроме этого, премьер выступил с осуждением российской агрессии, заявив, что вторжение было нарушением международных соглашений. Фицо добавил, что Киев и Братислава могут сотрудничать в гуманитарной и гражданской сферах.

Также Фицо заверил, что Словакия не будет препятствовать Украине на пути в Евросоюз. Он выразил поддержку Украине на ее пути в ЕС.

Мы не являемся страной, которая будет чинить препятствия на вашем пути. Наоборот, мы хотим помочь,

– заверил Фицо.

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