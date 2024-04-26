Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объяснил, что даже забронированным мужчинам надо появляться в ТЦК. Однако это не означает, что его могут мобилизовать.
Смотрите также Возвращение мужчин призывного возраста в Украину: как реагируют в разных странах мира
Почему забронированным мужчинам вручают повестки
Во время действия военного положения существует проблема с актуализацией данных, поэтому повестки могут получать забронированные военнообязанные, те, кто имеют отсрочку или находятся на специальном воинском учете. В таких случаях все равно надо явиться в ТЦК и предоставить доказательства бронирования или отсрочки.
"Конечно, после получения повестки теми, у кого есть отсрочка от мобилизации в виде бронирования, нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", – заявил юрист.
При этом военнообязанного могут отправить на прохождение ВВК – такая процедура является полностью законной.
Надо обновить учетные данные, но всегда помнить, что мобилизовать человека, который имеет бронирование, без его доброй воли и собственного желания не могут. Если же человек сомневается в соблюдении законодательства представителями ТЦК и СП, он может направить подтверждающие документы в ТЦК и СП средствами почтовой связи – ценным письмом,
– пояснил юрист.
Чтобы подтвердить бронирование, военнообязанный также должен предоставить выписку из Приказа Министерства экономики Украины.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Минобороны заявили, что военнообязанным мужчинам что военнообязанным мужчинам за границей не будут выдавать повестки. Кроме того, там также добавили, что украинцы могут обновить свои данные, позвонив в ТЦК.
- В то же время в Украине уже возникли очереди возле ТЦК, ведь желающих обновить свои данные очень много. Поэтому в Сухопутных войсках отметили, что избежать очереди можно, если перед этим позвонить в военкомат. Кроме того, в ВСУ добавили, что ТЦК работает круглосуточно.
- В Польше заявили, что готовы помочь Украине и вернуть военнообязанных украинцев, которые проживают на их территории. Однако форма подобной "помощи" в основном зависит от украинской стороны.