Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объяснил, что даже забронированным мужчинам надо появляться в ТЦК. Однако это не означает, что его могут мобилизовать.

Смотрите также Возвращение мужчин призывного возраста в Украину: как реагируют в разных странах мира

Почему забронированным мужчинам вручают повестки

Во время действия военного положения существует проблема с актуализацией данных, поэтому повестки могут получать забронированные военнообязанные, те, кто имеют отсрочку или находятся на специальном воинском учете. В таких случаях все равно надо явиться в ТЦК и предоставить доказательства бронирования или отсрочки.

"Конечно, после получения повестки теми, у кого есть отсрочка от мобилизации в виде бронирования, нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", – заявил юрист.

При этом военнообязанного могут отправить на прохождение ВВК – такая процедура является полностью законной.

Надо обновить учетные данные, но всегда помнить, что мобилизовать человека, который имеет бронирование, без его доброй воли и собственного желания не могут. Если же человек сомневается в соблюдении законодательства представителями ТЦК и СП, он может направить подтверждающие документы в ТЦК и СП средствами почтовой связи – ценным письмом,

– пояснил юрист.

Чтобы подтвердить бронирование, военнообязанный также должен предоставить выписку из Приказа Министерства экономики Украины.

Мобилизация в Украине: последние новости