Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько пояснив, що навіть заброньованим чоловікам треба з'являтися в ТЦК. Однак це не означає, що його можуть мобілізувати.

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Чому заброньованим чоловікам вручають повістки

Під час дії воєнного стану існує проблема з актуалізацією даних, тому повістки можуть отримувати заброньовані військовозобов'язані, ті, хто мають відстрочку чи перебувають на спеціальному військовому обліку. В таких випадках однаково треба з'явитися до ТЦК і надати докази бронювання чи відстрочки.

"Звичайно, після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання", – заявив юрист.

При цьому військовозобов'язаного можуть відправити на проходження ВЛК – така процедура є повністю законною.

Треба оновити облікові дані, але завжди пам'ятати, що мобілізувати людину, яка має бронювання, без її доброї волі й власного бажання не можуть. Якщо ж людина має сумніви щодо дотримання законодавства представниками ТЦК та СП, вона може направити підтверджувальні документи до ТЦК та СП засобами поштового зв'язку – цінним листом,

– пояснив юрист.

Щоб підтвердити бронювання, військовозобов'язаний також має надати витяг з Наказу Міністерства економіки України.

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