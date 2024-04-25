Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року й відтоді всі військовозобов'язані чоловіки мають протягом 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їх можуть притягнути до відповідальності.

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У ЗСУ дали пораду щодо оновлення даних

Хоча новий закон ще не набув чинності, однак військовозобов'язані вже почали оновлювати свої дані. Через велику кількість охочих біля військкоматів утворилися чималі черги. У мережі стверджували, що буцімто ТЦК може прийняти протягом дня від 10 до 20 осіб, а чергу доводиться займати з 6-ї ранку.

Реагуючи на такі повідомлення, в ЗСУ вирішили дати пораду. Так, в Сухопутних військах наголосили, що ТЦК працюють цілодобово й оновити свої дані можна у будь-який час.

Шановні громадяни! З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час,

– наголосили в Сухопутних військах.

Окрім того, у ЗСУ додали, що попередньо можна зателефонувати до місцевого ТЦК й поцікавитися, коли можна прийти для оновлення даних. Контакти всіх ТЦК – за посиланням.

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