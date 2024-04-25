Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года, и с тех пор все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, то их могут привлечь к ответственности.

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В ВСУ дали совет по обновлению данных

Хотя новый закон еще не вступил в силу, однако военнообязанные уже начали обновлять свои данные. Из-за большого количества желающих возле военкоматов образовались немалые очереди. В сети утверждали, что якобы ТЦК может принять в течение дня от 10 до 20 человек, а очередь приходится занимать с 6 утра.

Реагируя на такие сообщения, в ВСУ решили дать совет. Так, в Сухопутных войсках отметили, что ТЦК работают круглосуточно, и обновить свои данные можно в любое время.

Уважаемые граждане! Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решила обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время,

– отметили в Сухопутных войсках.

Кроме того, в ВСУ добавили, что предварительно можно позвонить в местный ТЦК и поинтересоваться, когда можно прийти для обновления данных. Контакты всех ТЦК – по ссылке.

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