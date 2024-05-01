Закон про посилення мобілізації, ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом, вступить в силу з 18 травня. Тоді ж стануть актуальними і нові правила ведення військового обліку та інші обов'язки, покладені на місцеве самоврядування.

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Місцева влада тепер повинна вести військовий облік

Згідно з новим законом про посилення мобілізації, у органів місцевого самоврядування з'являться нові обов'язки, серед яких і ведення обліку військовозобов'язаних. Тепер органи місцевої влади повинні будуть брати та знімати з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Крім того, місцева влада буде займатись виключенням з військового обліку громадян, які померли, визнані безвісти відсутніми чи оголошені померлими, припинили українське громадянство, визнані непридатними чи досягли граничного віку.

Обов'язки органів місцевого самоврядування за новим законом

Сприяння в організації навчальних і спеціальних військових зборів.

Поширення інформації про мобілізаційні заходи серед населення та організацій.

Ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, резервістів, і бронювання їх на період мобілізації.

Оповіщення громадян про мобілізацію, забезпечення прибуття на збірні пункти та призов через територіальні центри.

Участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.

Оповіщення громадян про мобілізацію і забезпечення їх прибуття на збірні пункти.

Планування та проведення мобілізаційної підготовки, а також мобілізаційних та демобілізаційних заходів на місцевому рівні.

Повноваження органів місцевого самоврядування

Згідно нового закону, виконання законодавства про територіальну оборону, мобілізацію, військовий обов'язок відтепер буде серед обов'язків місцевих влад.

Також місцеве самоврядування має готувати населення до участі в русі національного спротиву та готувати молодь до військової служби, брати участь в організації мобілізації та демобілізації, перевіряти мобілізаційну готовність, вести облік карток військовозобов'язаних та надавати звітність.

Місцеве самоврядування має взаємодіяти з органами державної влади, силами оборони та безпеки, органами місцевого самоврядування для обміну інформацією та матеріалами.

Останні зміни в мобілізації, що передбачає новий закон