Постановка на облік не пов'язана із пропискою. На цьому наголосив представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко.

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Як стати на облік тим, хто не має прописки

Полковник пояснив, що згідно із чинним законодавством, чоловіки мобілізаційного віку повинні ставати на військовий облік за місцем свого фактичного проживання. Тобто, якщо людина мешкає в Білій Церкві, то вона повинна піти у Білоцерківський ТЦК і там стати на облік.

Відповідно, якщо чоловік проживає не за місцем прописки, то він цілком має право стати на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Для цього військозобов'язаний має написати заяву, з якою метою він стає на облік на новому місці. Тоді інформацію про постановку на облік за новим місцем заносять до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. За старим місцем людина автоматично буде знята з обліку.

Як змінити місце проживання військовозобов'язаному

За словами юриста, під час зміни адреси проживання військовозобов’язаний повинен мати документальне підтвердження цього факту. Опісля він має скласти рапорт на ім'я очільника ТЦК з проханням дозволити зміну місця проживання. Крім того, чоловік має подати паспорт, військовий квиток, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера,

документ, що підтверджує нове місце проживання, або документи, що підтверджують причину зміни місця проживання.

Керівник ТЦК розглядає рапорт протягом 7 днів. Після отримання дозволу, потрібно знятися з військового обліку у ТЦК та СП за попереднім місцем проживання і протягом 7 днів стати на військовий облік у ТЦК та СП за новим.

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