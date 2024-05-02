Коли військовозобов'язаний змінює адресу свого проживання, це повинно бути документально підтверджено. Доктор юридичних наук Роман Мудрий назвав основні етапи отримання дозволу від ТЦК під час зміни місця проживання.

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Обов'язково треба мати дозвіл ТЦК

За словами юриста, під час зміни адреси проживання військовозобов’язаний повинен мати документальне підтвердження цього факту.

Потім потрібно скласти рапорт на ім’я керівника ТЦК та СП з проханням дозволити зміну місця проживання та подати його разом з доданими документами,

– говорить Роман Мудрий.

Крім того, необхідно зібрати такі документи:

паспорт,

військовий квиток,

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера,

документ, що підтверджує нове місце проживання, або документи, що підтверджують причину зміни місця проживання.

Потім керівник ТЦК та СП має розглянути рапорт упродовж 7 днів. У разі позитивного рішення він надасть дозвіл на зміну місця реєстрації. Після отримання дозволу, треба знятися з військового обліку у ТЦК та СП за попереднім місцем проживання і протягом 7 днів стати на військовий облік у ТЦК та СП за новим. Для цього треба мати ті ж документи, які подавали для отримання дозволу.

Відповідальність за порушення правил військового обліку

За порушення правил обліку, зокрема і зміни місця проживання без дозволу ТЦК, передбачена адміністративна ідповідальність. За словами юриста, це тягне за собою штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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