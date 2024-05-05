Так, новий законопроєкт №10379 встановить нові суми штрафів за порушення мобілізації й військового обліку. Місяць тому він пройшов перше читання.

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Які штрафи передбачені зараз

Наразі за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію призовники, військовозобов'язані та резервісти притягуються до адміністративної відповідальності згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Довідка. Станом на зараз штрафи за ухилення від мобілізації становлять від п’ятдесяти (850 гривень) до ста (1 700 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак новий законопроєкт №10379 передбачає суттєве підвищення штрафів для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

На скільки штрафи для ухилянтів зростуть

Згідно з законопроєктом, очікується, що суми штрафів для ухилянтів будуть наступними:

За порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення): штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень;

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час (210-1 КУпАП): від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб;

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Нагадаємо, що новий законопроєкт №10379 пройшов перше читання 10 квітня. Після того, як профільний комітет внесе правки, документ мають розглянути в сесійній залі парламенту в другому читанні.

Після цього, згідно з регламентом і Конституцією, його має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту. Закон набуде чинності через місяць після цього.