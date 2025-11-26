Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

Що відомо про смертельну пожежу з дітьми у Черкаській області?

Пожежа спалахнула 22 листопада у житловому будинку в селі Осітна Уманського району Черкаської області. За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей.

Поки жінки не було, у будинку спалахнув вогонь. Внаслідок цього загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє – у лікарні з опіками.

Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних,

– зазначили в ОГП.

Прокурори наголосили, що розслідування ведеться одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких:

умисне вбивство малолітніх;

порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей;

злісне невиконання батьківських обов'язків.

За останньою статтею матері вже повідомили підозру. Також правоохоронці перевіряють дії соціальних служб, адже сім'я перебувала на обліку.

