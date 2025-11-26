Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.
До теми Могла вибухнути зарядна станція: що кажуть в ДСНС про пожежу в Києві
Що відомо про смертельну пожежу з дітьми у Черкаській області?
Пожежа спалахнула 22 листопада у житловому будинку в селі Осітна Уманського району Черкаської області. За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей.
Поки жінки не було, у будинку спалахнув вогонь. Внаслідок цього загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє – у лікарні з опіками.
Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних,
– зазначили в ОГП.
Прокурори наголосили, що розслідування ведеться одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких:
- умисне вбивство малолітніх;
- порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей;
- злісне невиконання батьківських обов'язків.
За останньою статтею матері вже повідомили підозру. Також правоохоронці перевіряють дії соціальних служб, адже сім'я перебувала на обліку.
Де ще були пожежі в Україні нещодавно?
У Буковелі 7 листопада сталася пожежа в готелі Premium Club SPA. З будівлі було евакуйовано 70 людей, постраждалих немає.
Днем раніше в Івано-Франківську в офісному приміщенні вибухнула зарядна станція. Внаслідок цього двоє людей було травмовано, а 40 – евакуйовано.
А 3 листопада у Львові на площі Митній під час руху загорівся трамвай №1119. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.