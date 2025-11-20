Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва.

Що відомо про вибух у Києві 20 листопада?

ЗМІ писали, що інцидент стався на Кудрявському узвозі. Там пролунав вибух у житловій багатоповерхівці.



Пожежа після вибуху в Києві / Фото з телеграм-каналу

Судячи з відео, пожежа була сильна, адже з вікон квартири ішов густий дим.

У ДСНС розповіли, що це горіла квартира на 4 поверсі 11-поверхового житлового будинку. Пожежу вже ліквідували.

А під час гасіння з сусідньої квартири врятували двох людей, зокрема дитину.

Пожежа після вибуху в Києві / Фото ДСНС

Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці,

– акцентували рятувальники.

Як правильно та безпечно користуватися зарядною станцією?

ДСНС перелічили кілька простих правил:

тримайте станцію подалі від вологи;

не використовуйте небезпечні кабелі типу вилка – вилка;

після повної зарядки – від'єднуйте від мережі;

обмежте доступ дітей;

у разі несправності – негайно припиніть використання.

А рятувальники Буковини виклали ці правила дещо детальніше.

По-перше, слід використовувати лише оригінальні зарядні кабелі, які постачають разом із пристроєм. Або ті, які схвалені виробником. Якщо ж використовувати несумісні зарядні пристрої і кабелі, це може призвести до перегріву та пошкодження батареї.

По-друге, не варто залишати зарядну станцію на зарядці довше, ніж потрібно.

По-третє, EcoFlow, Bluetti та інші пристрої – для періодичного використання. Не слід використовувати їх цілодобово чи підключати відразу чималу кількість побутової техніки.

Зарядні станції не можна використовувати поблизу відкритого джерела вогню, у приміщеннях з високою температурою. На них не має потрапляти вода чи інша рідина. Висока вологість може призвести до короткого замкнення.

Якщо корпус, зарядні гнізда або розетки станції виглядають пошкодженими, не використовуйте її. Зверніться до сервісного центру або виробника для отримання довідкової інформації та подальших інструкцій,

– нагадали рятувальники.

Насамкінець вони наголосили: якщо зарядна станція починає диміти, виділяє запах горіння чи інші неприродні запахи – негайно відключіть зарядку від мережі, а також всі підключені до станції прилади й телефонуйте за номером 101.