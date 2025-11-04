В чем подозревают экс-руководителя "Львовгаза"?

Экс-руководителю предприятия сообщили о подозрении в завладении средствами и служебном подлоге документов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что в августе 2021 года бывший руководитель "Львовгаза" организовал схему, по которой тарифы на распределение природного газа завышались искусственно.

Он внес ложные данные в сведения, на основе которых рассчитывались тарифы на голубое топливо.

В частности, увеличил "на бумаге" количество распределительных газопроводов и оборудования, которые якобы были в использовании более 25 лет, без всяких на то оснований.

Это повлияло на определение нормативных потерь газа, от которых зависит формирование тарифа.

В результате потери газа якобы выросли более чем на 2,8 миллиона кубометров в год, а тариф соответственно – на 14,8 гривны за 1 тысячу кубометров.

Это позволило предприятию безосновательно включить в стоимость услуг почти 3,7 миллиона гривен, которые были оплачены коммунальными предприятиями области, – отмечает Офис генпрокурора.

Полученные средства подозреваемый мог тратить по своему усмотрению., поскольку был одним из руководителем предприятия.

Что инкриминируют подозреваемому?

Бывшему руководителю "Львовгаза" объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины. Ему инкриминируют:

завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, которое было совершено по сговору группой лиц и в особо крупных размерах;

внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

Сейчас продолжается досудебное расследование по этому делу при оперативном сопровождения управления СБУ во Львовской области.

Какую еще газовую сделку разоблачили правоохранители?

Недавно правоохранители также разоблачили газовую преступную схему в Черкасской области. Масштабную сделку по хищению государственного газа организовали двое бывших руководителей частной компании, сообщили в Нацполиции.

В период с июня по ноябрь 2023 года они самовольно отобрали более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы

Сумма убытков составила более 138 миллионов гривен.

Стоит знать! Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.

