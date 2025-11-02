Как государству удается бороться с дроблением бизнеса?

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман говорит, что за последний год самым эффективным решением государства, чтобы бороться с уклонением от налогов является – перезагрузка БЭБ.

Читайте также Бизнес избегает уплаты налогов: почему схемы дробления трудно преодолеть

По состоянию на сейчас, известно, что власть принимала определенные оперативные меры, чтобы бороться с дроблением. Некоторые решения оказались чрезвычайно эффективными.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Председатель налогового комитета ходил по разным сетям, ресторанами, собирал чеки и потом писал об этом все налоговой, и та действительно принимала меры. В таком ручном режиме по меньшей мере несколько крупных продуктовых и ресторанных сетей были напуганы. Несколько из них перешли на общую систему вместо дробления, но все остальные не испугались. Нужен целый ряд мер, чтобы прекратить эту схему дробления.

Заметим, что сейчас нет предусмотренной законом ответственности за реализацию этой схемы. Однако для ее участников все же есть риски.

Налоговый консультант Михаил Смокович рассказал 24 Каналу, что для ФЛП существует большая опасность – нести ответственность за все ошибки компании.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Не уплатить налоги или уплатить мало, допустить ошибку и потом ответственность за это будет нести сам предприниматель. И штрафы начислят не по вине человека, потому что не он вел эту бизнес-деятельность, но ответственность будет на нем. Поэтому предприниматели, которые соглашаются за какую-то фиксированную плату на участие в такой системе работы, рискуют, что налоговая будет спрашивать за нарушения с них.

Что еще нужно знать о борьбе государства с дроблением бизнеса?