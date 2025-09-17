Об этом в эфире 24 Канала рассказала председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец, отметив, что правительство Юлии Свириденко не выделяет на 2026 год денег для реформы Бюро экономической безопасности. Все потому, что летом 2025 года ее не удалось заблокировать из-за протестов украинцев и давления Европейского Союза.

Почему возникла проблема с реформой БЭБ?

Мартина Богуславец отметила, что, из-за неудачи с блокированием реформы БЭБ, правительство решило воспользоваться другим методом – не выделило деньги на нее.

Это было очень очевидно и очень легко сделать, поскольку мы предполагали, что после того, как международники и общественность заставят правительство назначить законно избранного по конкурсу Александра Цивинского директором БЭБ, то оно будет пытаться по-другому заблокировать бюро. В частности через бюджет. Так и произошло,

– сказала она.

Председатель Антикоррупционного центра "Межа" подчеркнула, что правительство блокирует деньги для БЭБ, но увеличивает на 23% финансирование для Государственного бюро расследований.

То, что есть в строчке для финансирования БЭБ выглядит как издевательство. Там его увеличивают на 13 с половиной тысяч гривен по сравнению с предыдущим годом,

– отметила она.

Это означает, что недофинансирование правительством реформы Бюро экономической безопасности не позволит Цивинскому провести необходимые изменения.

"Международный валютный фонд поставил эту задачу правительству, а правительство не дает возможности Бюро экономической безопасности провести реформу и нормально работать. Это произошло наглым способом, потому что параллельно с тем, как они режут бюджет для БЭБ, увеличивают бюджет для подконтрольных правоохранительных органов, в частности ГБР", – добавила Богуславец.

Что известно о финансировании БЭБ?