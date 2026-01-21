Какие дома быстро охлаждаются без отопления?

Продолжительность хранения тепла квартирой зимой зависит от технических характеристик и расположения дома, а также погоды. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал архитектор Олег Гречух.

По словам архитектора, способность домов держать тепло во время морозов и отсутствия отопления в значительной степени зависит от типа и возраста сооружения. В частности сложной для жителей может стать ситуация в панельных домах, которые лишены теплоснабжения.

Олег Гречух Архитектор, исследователь инфраструктуры Панельные дома, где толщина ограждающих конструкций небольшая и теплоемкость мала, будут охлаждаться быстрее. Особенно если там к ветру расположена стена, торцевая, например. Стоит учитывать не только толщину утеплителя или ограждающей конструкции, но и то, как она расположена. Или это южная или северная сторона, нагревается ли солнцем, или охлаждается ветром. Один и тот же тип дома в разных местах расположенный может по-разному охлаждаться.

Значение имеет также качество строительства. Как замечает Олег Гречух, 60 и более лет назад многоэтажки не везде возводили одинаково качественно. Проблемным местом для них являются швы между панелями, через которые квартиры больше всего промерзают.

Как рассказывал в комментарии 24 Каналу эксперт в области энергетики Святослав Павлюк, скорость потери тепла многоэтажкой зависит от ее класса энергоэффективности и формы здания, поэтому наличие утепления может замедлить процесс охлаждения.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Потребление хорошо утепленных домов в три, а то и в четыре раза меньше. Соответственно, скорость остывания является линейной, то есть эти дома в три-четыре раза дольше сохраняют тепло даже при полном отключении теплоснабжения. Чем стены толще, тем меньше скорость потери тепла. Фактически старые дома с плохими энергетическими характеристиками, с плохими панельками или силикатным кирпичом можно довести до состояния хороших.

В то же время слой утепления старых домов должен быть значительно толще, чем на сооружениях из газобетона, добавляет эксперт.

Что заставляет многоэтажки сильнее терять тепло?

Удержание тепла домом зимой зависит также от наличия в нем перепланировки квартир, например снос стен между комнатами и балконами. По словам Олега Гречуха, это создает проблемы в случае отсутствия достаточного утепления.

Многие дома имеют снесены стены между балконами и комнатами, когда тепловой контур вынесен на балкон, а тот плохо утеплен. Такие вещи охлаждают квартиру, а она – другие. Также в Украине много домов с индивидуальным отоплением, которые были отключены от центральной котельной. Там могут быть соседи, которые не живут или не пользуются теплом. Эта квартира будет охлаждать соседние через пол или потолок,

– замечает архитектор.

Учитывая эти факторы, в разных частях дома охлаждение может происходить по-разному. Однако их совпадение может охладить дом за несколько часов, заключает Олег Гречух.

Как держат тепло квартиры в новостройках?

Рост цен на коммунальные услуги, в частности – на газ, подтолкнул Украину к обновлению строительных норм. Это заставило осознать важность утепления жилья, говорит архитектор Олег Гречух. Сейчас такие дома имеют более длительный срок хранения тепла.

Дома, возведенные после 2000-х годов, уже должны были отвечать другим требованиям к теплосбережению. Поэтому чем позже построен дом, то он новее, то у него толще утеплитель и лучшие энергосберегающие стеклопакеты в окнах. Таким образом он дольше сохраняет тепло,

– говорит архитектор.

Кроме того, квартиры в новостройках имеют более высокие потолки, что также влияет на теплосбережение. Впрочем, когда дом в конце концов остывает, нагреть его без отопления так же сложно.

Зависит от размера комнат, помещений, потому что в новых домах высокие потолки, больший объем воздуха и, конечно, какое-то время они еще держат тепло. Потом так же начинают конструкции охлаждаться, и даже если вы нагреете воздух, то все равно внешние конструкции будут уже холодными,

– заключает Олег Гречух.

Заметьте! Значительная часть жилого фонда Украины является устаревшей и нуждается в обновлении. В частности продолжается дискуссия вокруг потребностей ремонта или сноса хрущевок. Государство считает экономически целесообразной реновацию.

Какова ситуация с отоплением в Киеве?