Член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая рассказала 24 Каналу, что бюджет города позволил бы создать специальный фонд, предусмотрев сложную зиму. Однако этого не произошло.

О провалах Киева в подготовке к атакам

Член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра отметила, что Киев является городом, где бюджет, по меньшей мере последние несколько лет – более 100 миллиардов гривен.

Однако Киев тратил их на замену асфальта, по которому можно было спокойно ездить; на парки, которые нужны, но после войны; на путепроводы в тех местах, где ими, во время войны, можно было бы еще пользоваться.

У Киева были деньги и есть. Киев не зависит от поступлений из государственного бюджета. Киев точно мог бы и должен был бы позаботиться о том, чтобы создать тот самый фонд резервного оборудования, который необходим для того, чтобы осуществлять срочные ремонты для восстановления тепло-, электро- и водоснабжения,

– подчеркнула она.

В то же время директор Института сердца в столице Борис Тодоров недавно написал в социальных сетях, что им не хватает оборудования, чтобы стабилизировать электроснабжение, когда происходит перепад сетей, когда отключается централизованное электроснабжение.

"Институт сердца, где людей оперируют каждый день. И у них есть проблемы с таким оборудованием. Город Киев должен был бы об этом позаботиться. Так же как и позаботиться о других людях, которым нужна помощь", – сказала Войцицкая.

Она отметила, что у людей, особенно пенсионного возраста и людей с инвалидностью, не появятся деньги для сбора необходимой суммы для восстановления существенно поврежденной инфраструктуры. Между тем местная власть, по ее словам, не хочет думать о том, как потом восстанавливать работу и жизнеспособность помещений, домов, и тратит деньги бессмысленным способом.

