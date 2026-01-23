Соответствующий сообщение Ким опубликовал в социальной сети Threads.
О чем предупредил Ким?
Виталий Ким объяснил, что прогноз по электроснабжению плохой и призвал жителей готовиться к сложному сценарию.
Он также отметил, что перекрытие дорог не улучшит ситуацию.
А вот заявки на получение генераторов от общин для башен связи помогут! Призываю общины готовиться к плохому сценарию!
– говорится в заметке.
По его словам, местные власти также готовится к возможным осложнениям.
Напомним, утром 23 января в некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. В частности, это касается Харьковщины, Сумщины, Черниговщины, и Черновицкой области. Экстренные отключения заработали также для Днепропетровской и Одесской областей.
Аварийные отключения вводили и на Полтавщине и Черкасщине, но потом их отменили.
Какая сейчас ситуация со светом?
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко озвучила, что самая сложная ситуация с электроснабжением остается в столице, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Сейчас над восстановлением света непрерывно работает более 160 ремонтных бригад.
На фоне чрезвычайной ситуации в энергетике Министерство внутренних дел подготовило рекомендации для украинцев. В частности, гражданам советуют заранее подготовить базовые запасы, которых хватит на несколько дней.
Особое внимание следует уделить чемодане первой необходимости, в которой должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных.