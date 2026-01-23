Відповідний допис Кім опублікував у соціальній мережі Threads.

Про що попередив Кім?

Віталій Кім пояснив, що прогноз щодо електропостачання поганий і закликав жителів готуватися до складного сценарію.

Він також зазначив, що перекриття доріг не покращить ситуацію.

А ось заявки на отримання генераторів від громад для веж зв'язку допоможуть! Закликаю громади готуватись до поганого сценарію!

– йдеться в дописі.

За його словами, місцева влада також готується до можливих ускладнень.

Нагадаємо, зранку 23 січня в деяких регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Зокрема, це стосується Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та Чернівецької області. Екстрені відключення запрацювали також для Дніпропетровщини та Одещини.

Аварійні відключення вводили й на Полтавщині та Черкащині, але потім їх скасували.

Яка зараз ситуація зі світлом?