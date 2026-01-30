Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Яке доручення Зеленський дав уряду?

Президент України Володимир Зеленський доручив урядові Україні – прем'єр-міністерці Юлії Свириденко – підготувати рішення, яке б забезпечило справедливість для громадян, які у ці місяці були без опалення.

Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути й рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати,

– пояснив президент.

Довідка: Будинки з лічильниками платять за фактично спожите тепло, тоді як без приладів обліку вартість розраховують за тепловим навантаженням з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

Коли всі будинки Києва можуть отримати тепло?