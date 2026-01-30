Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
Яке доручення Зеленський дав уряду?
Президент України Володимир Зеленський доручив урядові Україні – прем'єр-міністерці Юлії Свириденко – підготувати рішення, яке б забезпечило справедливість для громадян, які у ці місяці були без опалення.
Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути й рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати,
– пояснив президент.
Довідка: Будинки з лічильниками платять за фактично спожите тепло, тоді як без приладів обліку вартість розраховують за тепловим навантаженням з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.
Коли всі будинки Києва можуть отримати тепло?
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що відновити тепло в Києві можуть на початку лютого.
Чинну ситуацію ускладнює відсутність генерації усередині Києва. Заживлювати столицю ззовні – складна технічна задача навіть за мирного часу.
До стабілізаційних графіків відключень світла, за умови вдалої роботи ППО, Київ може повернутися за 2 – 3 тижні, вважає експерт.