Суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Смотрите также Льготный тариф на электроэнергию: действует ли он в 2026 году в Украине

Что предусматривает решение Правительства?

Соответствующее решение Правительство приняло 30 января.

Поэтому, если коммунальные услуги не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов или по другим причинам, потребители не должны платить за них.

Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Напомним, что из-за атак в январе в ряде городов, в частности в Киеве, возникли длительные перебои с тепло- и водоснабжением.



Всего без теплоснабжения были жители около 6 тысяч многоэтажек столицы, часть из них – дважды. Сейчас в Киеве до сих пор проводятся восстановительные работы. Еще около 250 домов без тепла.

Поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно осуществить перерасчет за весь период непредоставления услуг и отразить эти суммы в платежках,

– подчеркнула Свириденко.

Операторы должны обнародовать информацию о количестве дней отсутствия услуг в каждом доме. За этот период плата не будет начисляться.

Контролировать выполнение этого решения будет Министерство развития общин и территорий и Госпродпотребслужба.

Самим потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

Что сейчас происходит в энергетике Украины?