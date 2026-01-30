Суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Что предусматривает решение Правительства?
Соответствующее решение Правительство приняло 30 января.
Поэтому, если коммунальные услуги не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов или по другим причинам, потребители не должны платить за них.
Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
Напомним, что из-за атак в январе в ряде городов, в частности в Киеве, возникли длительные перебои с тепло- и водоснабжением.
Всего без теплоснабжения были жители около 6 тысяч многоэтажек столицы, часть из них – дважды. Сейчас в Киеве до сих пор проводятся восстановительные работы. Еще около 250 домов без тепла.
Поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно осуществить перерасчет за весь период непредоставления услуг и отразить эти суммы в платежках,
– подчеркнула Свириденко.
Операторы должны обнародовать информацию о количестве дней отсутствия услуг в каждом доме. За этот период плата не будет начисляться.
Контролировать выполнение этого решения будет Министерство развития общин и территорий и Госпродпотребслужба.
Самим потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.
Что сейчас происходит в энергетике Украины?
С 30 января начали действовать договоренности с Россией о энергетическом перемирии. Президент США обещал, что затишье продлится в течение недели.
В Киеве и области пока наблюдается положительная динамика по свету. Почти везде удалось выйти из экстренных отключений и перейти на графики поставки электроэнергии для населения.
В то же время 31 января, как и раньше, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.