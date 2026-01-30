Когда действует в Украине льготный тариф на свет?

Правительство сохранило льготу для потребителей с электроотоплением, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 гривен за киловатт-час.

Обратите внимание! Тарифы на свет могут пересмотреть. Но уже в мае текущего года.

В то же время в Украине сохранили льготную цену для потребителей с электроотоплением. Как пояснила Свириденко, если объем потребления составляет до 2 тысяч киловатт-час в месяц, то следует заплатить 2,64 гривны за киловатт-час.

Но за потребление сверх установленного лимита цена выше – 4,32 гривны за киловатт-час.

В частности, несмотря на отключение света, платежка за электроэнергию может вырасти. Это отметили в YASNO.

На это есть три причины. Первая – человек не передает вовремя показания электросчетчика. Поэтому расчет потребленной электроэнергии происходит по среднесуточному потреблению.

Вторая – человек включает много мощных электроприборов одновременно сразу после появления света. Это создает резкий скачок потребления.

Третья – из-за снижения температуры приходится включать приборы для обогрева помещения. А они существенно увеличивают потребление.

Заметьте! Специалисты советуют подключать технику постепенно, в частности в течение первых 20, или даже 30 минут. А мощные приборы (например, фен или чайник) использовать по очереди, а не вместе.

