Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що передбачає рішення Уряду?

Відповідне рішення Уряд ухвалив 30 січня.

Тож, якщо комунальні послуги не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів чи з інших причин, споживачі не мають платити за них.

Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Нагадаємо, що через атаки у січні у низці міст, зокрема в Києві, виникли тривалі перебої з тепло- і водопостачанням.



Загалом без теплопостачання були мешканці близько 6 тисяч багатоповерхівок столиці, частина з них – двічі. Наразі у Києві досі проводяться відновлювальні роботи. Ще близько 250 будинків без тепла.

Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках,

– наголосила Свириденко.

Оператори повинні оприлюднити інформацію про кількість днів відсутності послуг у кожному будинку. За цей період плата не буде нараховуватися.

Контролювати виконання цього рішення буде Міністерство розвитку громад і територій та Держпродспоживслужба.

Самим споживачам жодних додаткових заяв подавати не потрібно.

Що наразі відбувається в енергетиці України?