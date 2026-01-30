Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Дивіться також Пільговий тариф на електроенергію: чи діє він у 2026 році в Україні
Що передбачає рішення Уряду?
Відповідне рішення Уряд ухвалив 30 січня.
Тож, якщо комунальні послуги не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів чи з інших причин, споживачі не мають платити за них.
Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.
Нагадаємо, що через атаки у січні у низці міст, зокрема в Києві, виникли тривалі перебої з тепло- і водопостачанням.
Загалом без теплопостачання були мешканці близько 6 тисяч багатоповерхівок столиці, частина з них – двічі. Наразі у Києві досі проводяться відновлювальні роботи. Ще близько 250 будинків без тепла.
Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках,
– наголосила Свириденко.
Оператори повинні оприлюднити інформацію про кількість днів відсутності послуг у кожному будинку. За цей період плата не буде нараховуватися.
Контролювати виконання цього рішення буде Міністерство розвитку громад і територій та Держпродспоживслужба.
Самим споживачам жодних додаткових заяв подавати не потрібно.
Що наразі відбувається в енергетиці України?
З 30 січня почали діяти домовленості з Росією про енергетичне перемир'я. Президент США обіцяв, що затишшя триватиме впродовж тижня.
У Києві та області наразі спостерігається позитивна динаміка щодо світла. Майже скрізь вдалося вийти з екстрених відключень та перейти на графіки постачання електроенергії для населення.
Водночас 31 січня, як і раніше, в усіх регіонах України протягом доби будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.