Как платить меньше за коммуналку, благодаря ПриватБанку?
Платить меньше за коммуналку можно, благодаря сервису "Приват24", сообщает ПриватБанк.
Система "Приват24" имеет ряд преимуществ. В частности:
- возможность оплачивать коммуналку круглосуточно;
- отслеживать платежи;
- и проверять архив платежей.
Сервисом "Приват24" можно воспользоваться благодаря браузеру. Также ПриватБанк позволяет оплачивать коммуналку через:
- приложение;
- терминал самообслуживания;
- а также – позвонив оператору.
Обратите внимание! Именно при оплате онлайн можно обеспечить наименьшие траты.
Дело в том, что при осуществлении платежей взимается комиссия. Она различается, в зависимости от способа оплаты и типа карты.
Есть и случаи, когда комиссия не взимается вовсе. Это происходит, если:
- оплата происходит с "Карты для выплат";
- при этом она менее 5 тысяч гривен;
- и к тому же – не превышает 15 платежей в месяц, указывает ПриватБанк.
Важно! Эти же условия действуют для автоматических платежей.
Какие еще нюансы, по оплате через ПриватБанк надо знать?
При оплате через номер 3700, или в отделении – действует комиссия. Ведь эти операции приравниваются к кассовым.
Для карт других банков комиссия достигает 1% – при оплате через терминалы. Интересна и деталь, что для неидентифицированных клиентов в кассах действуют фиксированные тарифы. Они достигают – 15 гривен, если сумма менее 1000 гривен. А больше этой суммы – 1%. В пределах от 15 до 200 гривен.