Как платить меньше за коммуналку, благодаря ПриватБанку?

Платить меньше за коммуналку можно, благодаря сервису "Приват24", сообщает ПриватБанк.

Система "Приват24" имеет ряд преимуществ. В частности:

возможность оплачивать коммуналку круглосуточно;

отслеживать платежи;

и проверять архив платежей.

Сервисом "Приват24" можно воспользоваться благодаря браузеру. Также ПриватБанк позволяет оплачивать коммуналку через:

приложение;

терминал самообслуживания;

а также – позвонив оператору.

Обратите внимание! Именно при оплате онлайн можно обеспечить наименьшие траты.

Дело в том, что при осуществлении платежей взимается комиссия. Она различается, в зависимости от способа оплаты и типа карты.

Есть и случаи, когда комиссия не взимается вовсе. Это происходит, если:

оплата происходит с "Карты для выплат";

при этом она менее 5 тысяч гривен;

и к тому же – не превышает 15 платежей в месяц, указывает ПриватБанк.

Важно! Эти же условия действуют для автоматических платежей.

