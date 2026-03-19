Как платить меньше за коммуналку, благодаря ПриватБанку?

Платить меньше за коммуналку можно, благодаря сервису "Приват24", сообщает ПриватБанк.

Читайте также Отопительный сезон завершают раньше, но есть нюанс – где батареи еще будут теплыми

Система "Приват24" имеет ряд преимуществ. В частности:

  • возможность оплачивать коммуналку круглосуточно;
  • отслеживать платежи;
  • и проверять архив платежей.

Сервисом "Приват24" можно воспользоваться благодаря браузеру. Также ПриватБанк позволяет оплачивать коммуналку через:

  • приложение;
  • терминал самообслуживания;
  • а также – позвонив оператору.

Обратите внимание! Именно при оплате онлайн можно обеспечить наименьшие траты.

Дело в том, что при осуществлении платежей взимается комиссия. Она различается, в зависимости от способа оплаты и типа карты.

Есть и случаи, когда комиссия не взимается вовсе. Это происходит, если:

  • оплата происходит с "Карты для выплат";
  • при этом она менее 5 тысяч гривен;
  • и к тому же – не превышает 15 платежей в месяц, указывает ПриватБанк.

Важно! Эти же условия действуют для автоматических платежей.

Какие еще нюансы, по оплате через ПриватБанк надо знать?

  • При оплате через номер 3700, или в отделении – действует комиссия. Ведь эти операции приравниваются к кассовым.

  • Для карт других банков комиссия достигает 1% – при оплате через терминалы. Интересна и деталь, что для неидентифицированных клиентов в кассах действуют фиксированные тарифы. Они достигают – 15 гривен, если сумма менее 1000 гривен. А больше этой суммы – 1%. В пределах от 15 до 200 гривен.